Des réseaux d'alimentation en eau potable et de traitement des eaux usées nouveaux et améliorés pour les Manitobains

PORTAGE LA PRAIRIE, MB, le 2 août 2019 /CNW/ - Il est essentiel d'investir dans des infrastructures d'approvisionnement en eau modernes et fiables pour bâtir des collectivités saines, préserver les voies navigables et soutenir une croissance économique durable.

Aujourd'hui, Dan Vandal, secrétaire parlementaire du ministre des Services aux Autochtones, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, a annoncé le financement de quatre importants projets visant à améliorer les services d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées pour les résidents du Manitoba.

À Portage la Prairie, un investissement appuiera l'amélioration de l'installation de contrôle de la pollution de l'eau, ce qui comprend un nouveau procédé de traitement pour éliminer l'azote et le phosphore des eaux usées avant leur rejet dans la rivière Assiniboine, ainsi que la mise en œuvre d'un système complet de cogénération énergétique qui transformera le biogaz en énergie utilisable. Cela réduira à la fois les émissions de gaz et la quantité de gaz naturel nécessaire pour alimenter l'installation.

À Altona et dans la municipalité régionale de De Salaberry, les fonds appuieront des projets visant à améliorer l'accès à une eau potable salubre et fiable et à résoudre les problèmes d'entretien actuels et futurs. À Carman, l'amélioration du système régional d'approvisionnement en eau et de traitement de l'eau permettra d'éliminer l'avis d'ébullition de l'eau dans la ville.

Le gouvernement du Canada investit plus de 65 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du plan Investir dans le Canada. La province du Manitoba leur consacre plus de 65 millions de dollars et le reste du financement nécessaire aux projets sera fourni par les municipalités.

« Il est essentiel de disposer de services d'aqueduc modernes et efficaces pour assurer le bien‑être de nos familles et de notre environnement. En investissant dans de nouveaux systèmes d'approvisionnement en eau et en améliorant les infrastructures existantes au Manitoba, nous aidons à faire en sorte que tous les Manitobains aient accès à une eau potable salubre et fiable pour les années à venir et à bâtir le Canada que nous voulons pour demain. »

Dan Vandal, secrétaire parlementaire du ministre des Services aux Autochtones, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. De ce montant, 26,9 milliards de dollars sont consacrés à des projets d'infrastructure verte, dont 5 milliards de dollars pouvant être investis par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada .

