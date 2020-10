Des occasions d'affaires pour la région de l'Abitibi-Témiscamingue - Le Gouvernement du Québec lance le Plan québécois pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques : des ressources ...

QUÉBEC, le 30 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, M. Jonatan Julien, accompagné du ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, M. Benoit Charette, et de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, MmeNadine Girault, a dévoilé le Plan québécois pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques 2020-2025 (PQVMCS), qui découle de la volonté du gouvernement de favoriser la prospérité des régions du Québec et la transition vers une économie plus sobre en carbone. Ce plan permettra la mise en place au Québec de chaînes de valeur de minéraux critiques et stratégiques (MCS) dans le respect des principes de développement durable, d'acceptabilité sociale et de création de richesse pour les régions, y compris les communautés locales et autochtones.

La mise en œuvre de ce plan s'appuie sur un cadre financier de 90 M$, annoncé au Plan budgétaire 2020-2021 de mars dernier. Ce plan sera déployé en étroite collaboration avec les ministères, les organismes et les partenaires concernés.

Des minéraux essentiels et en forte demande : un potentiel à exploiter

On définit les minéraux critiques comme des substances essentielles pour des secteurs clés de l'économie, qui présentent un risque élevé en matière d'approvisionnement et n'ont pas de substituts disponibles commercialement. Les minéraux stratégiques sont des substances minérales nécessaires à la mise en œuvre des grandes politiques d'un État. Le Québec a établi une liste de 22 minéraux jugés critiques ou stratégiques. Parmi ces derniers, on trouve le lithium, le graphite et le nickel, pour ne nommer que ceux-là. Les MCS sont utilisés dans plusieurs sphères de la vie quotidienne et constituent un levier important pour notre économie et notre autonomie.

Une vision globale et des orientations gouvernementales

La vision proposée dans le Plan consiste à faire du Québec un chef de file de la production, de la transformation, de la valorisation et du recyclage des MCS, reconnu à l'échelle internationale pour son approche éthique et respectueuse des principes de développement durable. Cette vision ambitieuse permettra au Québec non seulement de tirer pleinement profit de son potentiel minéral et de son expertise en attirant des investisseurs au Québec, mais également d'encourager les entreprises d'ici à s'inscrire dans les différentes étapes de transformation et de recyclage des minéraux.

Des occasions d'affaires pour la région de l'Abitibi-Témiscamingue

Le secteur minier joue un rôle important dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue et les perspectives de développement de MCS sont réelles. On y trouve notamment des projets de lithium, de nickel, de zinc et de cuivre ainsi que des éléments des terres rares. La région se distingue également par le recyclage d'une grande quantité de résidus électroniques. De plus, elle compte plusieurs centres de recherche et établissements actifs dans le domaine minier, dont le Centre technologique des résidus industriels, l'Institut national des mines, le Groupe MISA et le Centre d'excellence sur les métaux stratégiques Éléments 08.

Citations :

« C'est avec fierté et grand enthousiasme que nous dévoilons le Plan de valorisation des MCS du Québec. C'est comme partenaire fiable et éthique que le Québec contribuera activement aux transitions énergétique et technologique mondiales, par la création de richesse dans une économie plus verte. Aujourd'hui, nous lançons ce projet d'avenir qui nous permettra ensemble de créer plus de valeur chez nous, en valorisant nos ressources naturelles et notre expertise de manière responsable. Nous avons tout ce qu'il faut pour réussir dans ce secteur novateur et en demande croissante. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« L'Abitibi-Témiscamingue est la deuxième région du Québec pour le nombre d'emplois dans le domaine minier. Elle présente un potentiel minéral important et diversifié. Je me réjouis que notre gouvernement se donne les moyens nécessaires pour valoriser nos minéraux critiques et stratégiques. Le Plan et les actions qui y sont rattachées contribueront à créer des retombées positives pour notre économie. »

Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

Faits saillants :

Les minéraux critiques et stratégiques font partie du quotidien et se retrouvent dans plusieurs équipements et objets, par exemple : les appareils d'imagerie médicale, les batteries, les ordinateurs portables, les téléphones cellulaires et les véhicules électriques.

Le Québec contribue déjà à fournir des minéraux stratégiques puisqu'il est un producteur de nickel, de niobium et de graphite et que des projets miniers sont en cours pour le lithium, le vanadium et les éléments des terres rares.

Réalisé à l'hiver 2019-2020, un exercice de réflexion sur la place du Québec dans la mise en valeur des minéraux critiques et stratégiques a permis de recueillir différents points de vue, contribuant à l'élaboration de ce plan. Des acteurs et partenaires de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, concernés par le secteur minier, ont contribué à cette réflexion.

Le secteur minier joue un rôle de premier plan dans l'économie du Québec avec plus de 30 000 emplois directs et indirects et 22 mines actives, principalement dans les régions de la Côte-Nord, du Nord-du-Québec et de l'Abitibi-Témiscamingue.

Pour obtenir des renseignements sur le Ministère et en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le mern.gouv.qc.ca et les réseaux sociaux :

