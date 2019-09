Des investissements dans les rouleaux ouvrent de nouveaux marchés à Pronexos

ALMELO, Pays-Bas, 26 septembre 2019 /PRNewswire/ -- Après avoir réalisé un programme complet d'investissements dans de nouvelles technologies et de nouvelles machines ainsi que dans l'amélioration des procédés et de la structure, le fabricant européen de rouleaux en fibre de carbone, Pronexos, est désormais en mesure d'offrir une capacité et des moyens considérablement augmentés pour la fabrication de grands rouleaux en fibre de carbone.

Rouleaux en PRFC d'une longueur de 6 mètres

« Nous proposons déjà à nos clients des rouleaux en PRFC d'une longueur maximale de 6 mètres », explique Philipp Kroschner, ingénieur des ventes de Pronexos. « Il existe de nombreuses applications potentielles pour les rouleaux de cette taille. Ils sont fréquemment utilisés dans les applications de films plastiques et dans l'industrie du textile non tissé. Très peu de fabricants dans le monde sont capables de produire des rouleaux en PRFC de cette taille. »

Grâce à ces investissements importants, Pronexos est désormais l'un des fabricants de rouleaux en PRFC les plus compétents, les plus rentables et les plus efficaces d'Europe. Citons parmi ces investissements :

Une ligne de production de nouvelle conception, optimisée pour améliorer l'efficacité et le débit des rouleaux de plus grande longueur et de plus grand diamètre

de nouvelle conception, optimisée pour améliorer l'efficacité et le débit des rouleaux de plus grande longueur et de plus grand diamètre Une nouvelle machine de revêtement capable d'appliquer une grande variété de revêtements composites sur des rouleaux de n'importe quelle longueur

capable d'appliquer une grande variété de revêtements composites sur des rouleaux de n'importe quelle longueur Deux nouveaux fours de polymérisation capables de polymériser de longs rouleaux en PRFC

capables de polymériser de longs rouleaux en PRFC Un tour pour les inserts et les embouts adaptés à des rouleaux longs et des rouleaux de grand diamètre

pour les inserts et les embouts adaptés à des rouleaux longs et des rouleaux de grand diamètre Des ensembles de mesure et d'équilibrage extrêmement précis offrant une bien meilleure précision de mesure pour les rouleaux avec une tolérance de longueur de seulement 0,01 mm, par exemple, ainsi que un équilibrage précis pour tous les rouleaux

extrêmement précis offrant une bien meilleure précision de mesure pour les rouleaux avec une tolérance de longueur de seulement 0,01 mm, par exemple, ainsi que un équilibrage précis pour tous les rouleaux Des conceptions optimisées pour les lignes d'enroulement et les stations d'assemblage afin d'assurer un débit plus rapide des rouleaux.

Le programme d'investissement a été lancé au premier trimestre de cette année et s'est terminé à la fin du mois de juillet. Pronexos propose déjà des rouleaux plus longs, en particulier pour une commande considérable de rouleaux en fibre de carbone de 5,5 m de long pour une application dans les lignes de film coulé.

Rouleaux pour les lignes de film coulé

Citons, parmi les principales applications de rouleaux CFRP plus longs, les chaînes de film coulé et les systèmes d'extrusion, utilisés pour l'emballage de produits alimentaires, les emballages médicaux ainsi que d'autres applications industrielles telles que les écrans LCD. « Ces machines ont besoin de rouleaux d'une longueur de 4 à 6 mètres », explique Philipp.

Rouleaux pour l'impression flexographique

L'industrie de l'impression flexographique nécessite de grands volumes de rouleaux de guidage. Les capacités de Pronexos nous permettent de fabriquer des bobines 2-en-1 sur deux broches, voire même des bobines 4-en-1. Pronexos peut ainsi traiter des commandes importantes plus rapidement et à moindre coût. « Pronexos est aujourd'hui en mesure de produire des rouleaux de plus grandes longueurs et de meilleurs diamètres adaptés à ces besoins », ajoute Philipp. « Nous pouvons traiter rapidement les commandes de rouleaux avec une approche de bobinage deux en un, donc produire quatre rouleaux en même temps. Pronexos assure aujourd'hui une livraison plus rapide sur des volumes plus importants. »

Pronexos est un fournisseur majeur de produits de qualité en fibres de carbone et de services de fabrication spécialisés. Reposant sur plusieurs décennies d'expérience dans la réalisation de produits en plastique renforcé de fibres de carbones (CFRP), notre expertise englobe l'étude technique, la conception et la fabrication en série.

Nos activités incluent la production de rouleaux en fibres de carbone pour les industries du papier, du film et de la transformation, mais aussi la fabrication spécialisée pour le domaine aérospatial et l'industrie des semi-conducteurs.

