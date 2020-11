Des clients de Huawei remportent trois prix lors de la cérémonie des World Smart City Awards et se font sélectionner trois fois au congrès Smart City Expo World Congress 2020

--Shanghai, Shenzhen et le district Nanhai de Foshan ont remporté des prix

SHANGHAI, 22 novembre 2020 /CNW/ - Le 18 novembre, lors du 10e congrès mondial Smart City Expo World Congress, des clients de Huawei ont remporté trois prix lors de la cérémonie des World Smart City Awards et se sont fait sélectionner trois fois pour leurs idées novatrices et leurs réalisations exceptionnelles liées à l'élaboration d'initiatives visant à créer des villes intelligentes. Shenzhen a remporté un prix dans la catégorie Enabling Technologies Award pour ses efforts en matière d'amélioration de la gouvernance urbaine au moyen de la technologie. Shanghai a reçu un prix de la catégorie City Award qui est remis aux villes intelligentes de classe mondiale. Le district Nanhai de Foshan, au Guangdong, a remporté le prix de la catégorie Economy Award. La zone de développement économique et technologique de Tianjin (TEDA), le nouveau district de Zhengdong de la province du Henan, et le district d'Huangshan de la province d'Anhui ont été sélectionnés pour les prix des catégories respectives suivantes : Inclusive & Sharing Cities Award, Innovative Idea Award, Governance & Service Award et Economy Award. La reconnaissance des initiatives de ces régions par le jury a démontré non seulement la valeur des gagnants, mais aussi l'appréciation de l'industrie envers les efforts de Huawei dans la construction de villes intelligentes. Lors du congrès, Huawei a également tenu un sommet sur les Villes intelligentes ayant pour thème « Améliorer l'entité urbaine en la rendant plus intelligente et en la revitalisant », durant lequel on a abordé la construction des villes de l'avenir.

Yue Kun, président de l'unité commerciale Global Government de Huawei, a déclaré : « Alors que nous progressons dans la construction et le développement de villes intelligentes, nous devons entamer une nouvelle étape de développement urbain de manière concrète et pratique, en mettant à profit notre expérience et notre vision. Étant donné que les villes intelligentes sont une nouvelle forme de développement urbain de l'avenir, nous devons nous concentrer sur les principaux points à améliorer des villes, adhérer à un concept axé sur les personnes, cibler le sentiment d'acquisition et d'expérience des services urbains et assurer une connexion horizontale et une réingénierie des processus. Cela comprend la planification globale du système d'affaires, la synergie entre cinq grands domaines technologiques, l'interconnexion efficace du système de données et le développement durable du système d'exploitation. Ce n'est que par la construction systématique d'un endroit où il fait bon vivre que nous pourrons concevoir les jumeaux numériques des villes intelligentes et créer ensemble une meilleure vie urbaine. »

Une ville intelligente et où il fait bon vivre fondée sur la technologie : Shanghai remporte le prix City Award

Le développement d'une ville dépend du concept, du fondement et du modèle de construction urbaine. Shanghai, une ville intelligente de classe mondiale alimentée par les innovations de Huawei à l'ère du numérique, a eu l'honneur de recevoir le City Award, un prix prestigieux de renommée internationale.

Dans le district de Xuhui, à Shanghai, Huawei et le centre d'opération et de gestion urbaine ont développé conjointement le système intelligent de détection « 12345 » au moyen des technologies d'intelligence artificielle (IA) pour analyser de manière dynamique l'interrelation entre des points d'actualité dans trois sphères : le temps, l'espace et les gens. En s'inspirant de l'expérience en matière de la gestion des points d'actualité, on crée un modèle fondamental pour concevoir un processus en boucle fermée de découverte intelligente de la conscience, d'analyse des données et de gestion semi-automatisée des données. De cette manière, il est possible de prévoir les tendances sur le plan des points d'actualité et des risques, ce qui permet d'appuyer la prise de décisions pour assurer l'efficacité de la gestion des services.

Lors de la construction d'une zone urbaine intelligente, le district de Huangpu à Shanghai a proposé de manière novatrice la mise en place d'éléments comme « l'Internet des Objets, des chaînes de connexion et la connexion intelligente ». Grâce à une conception innovante de classe mondiale, ce projet permettra de créer dans le district de Huangpu le centre d'opération et de gestion urbaine au moyen de modèles d'exploitation et de gestion modernes, exhaustifs, à processus et à espace-temps complets et en boucle fermée. À l'heure actuelle, le district a mis en place 15 applications particulières dans quatre secteurs : la sécurité publique, la gestion publique, les services publics et l'exploitation économique. Dans le processus de mise en œuvre d'une gestion raffinée des mégapoles, le concept de « gestion unifiée du réseau » favorise la gouvernance intelligente des villes, comme dans le cas du district de Huangpu.

La technologie améliore la qualité de vie : Shenzhen remporte le prix Enabling Technologies Award

Ayant pour objectif de construire une ville intelligente de premier plan sans pareil, Shenzhen construit actuellement les jumeaux numériques intelligents de Pengcheng en s'appuyant sur la technologie pour améliorer de façon continue la concurrence globale de la ville. En mettant en place six systèmes - des systèmes liés aux services publics, à la sécurité publique, à la gouvernance de la ville, à l'industrie intelligente, aux services de mégadonnées et aux réseaux de perception - Shenzhen a, dans un premier temps, créé un nouveau modèle de construction intégrée de ville intelligente. Ce modèle comprend des plateformes, des applications et le cerveau intelligent de la ville, lequel améliore globalement le développement de secteurs comme la gouvernance urbaine, les services publics et le développement industriel.

Shenzhen a brossé un tableau saisissant du futur paysage intelligent en utilisant le modèle « tout en un » : UNE carte pour la ville, UN numéro pour tous les services de la ville, UN clic pour une visibilité générale, UNE structure pour une exploitation et des liens intégrés, UN guichet unique en matière d'innovation et d'entrepreneuriat, et UN écran pour un mode de vie intelligent. Grâce à un système de services gouvernementaux numériquement interconnectés, tous les services administratifs en ligne sont constamment mis à niveau et améliorés. En 2020, Shenzhen prévoit bâtir 46 000 stations de base 5G, ce qui fera d'elle la première ville en Chine à assurer une couverture complète par l'infrastructure 5G et à détenir un réseau indépendant. Shenzhen est en voie d'atteindre le sommet de l'innovation dans le secteur de l'intelligence industrielle du leadership technologique.

De plus, en mettant en place des services d'administration en ligne avec des rapports et des traitements en quelques secondes, Shenzhen a permis à 53 bureaux gouvernementaux de faire migrer vers le nuage 350 services de base. La création d'une plateforme de gestion infonuagique a ainsi contribué à améliorer la qualité des services publics dans la ville et les districts. Grâce à la plateforme de la ville, les données seront transmises directement, ce qui permettra de réduire au minimum les procédures en personne et de créer une vague de services sans contact dans de nombreux domaines. En outre, Shenzhen utilise de multiples moyens pour optimiser les heures d'ouverture des entreprises, et réduit ainsi à moins d'une minute le temps requis pour l'enregistrement et l'approbation des nouvelles entreprises. Il ne faut que six secondes pour déposer un projet d'entreprise, de la demande à l'approbation.

Le district Nanhai de Foshan, au Guangdong, a remporté le prix de la catégorie Economy Award

Le district de Nanhai, à Foshan, a reçu le prix Economy Award pour être passé de l'histoire à la modernité. Le district de Nanhai utilise de nouvelles technologies de l'information et de la communication (TIC) pour construire un « Nanhai numérique » qui regroupe des centres d'intégration des données, de surveillance des opérations, d'analyse de la prise de décision, d'exposition complète, de commande et de collaboration. Ainsi, la ville peut être visualisée sur une seule carte, avec un fonctionnement intelligent sur un seul écran et des applications réunies dans un seul nuage.

Des clients de Huawei nommés finalistes de plusieurs prix

La zone de développement économique et technologique de Tianjin figurait parmi les finalistes du prix de la catégorie Inclusive & Sharing Cities Award pour ses réalisations dans la promotion d'un environnement favorable à la construction de villes intelligentes. En 2018, Huawei s'est associée à la zone de développement économique et technologique de Tianjin et a annoncé la première « ville intelligente IA+ » de Chine : la nouvelle ville TEDA. Après trois ans de construction, la nouvelle ville TEDA dispose d'une série d'infrastructures et de systèmes d'applications de classe mondiale qui viennent fortement soutenir l'innovation sociale et les services sociaux. Elle est devenue une ville moderne, prospère, habitable et heureuse et a établi une nouvelle référence pour le développement de villes intelligentes.

L'île intelligente de Zhengzhou a été sélectionnée comme finaliste pour le prix de la catégorie Innovative Idea Award pour ses laboratoires innovants. Centrée sur « l'avenir » et « l'innovation », l'île intelligente a construit un laboratoire de panoramas de la ville du futur pour concevoir des scénarios de vie urbaine tournés vers l'avenir. À l'heure actuelle, les drones, le réseau 5G et l'IA sont utilisés pour surveiller l'environnement de façon globale, ce qui constitue un remplacement automatisé et efficace des opérations manuelles. En utilisant les mégadonnées, l'île met en œuvre un profil d'entreprise détaillé à 360 degrés, conçoit un système précis de promotion des investissements et crée une base de données dynamique de 54 millions d'entreprises dans l'ensemble de la Chine. L'île intelligente effectue une modélisation numérique de chaque objet physique pour former un jumeau numérique à l'échelle 1:1, et crée ainsi une vitrine inédite de villes intelligentes et un moteur moderne pour la transformation numérique de l'économie.

La ville d'Huangshan a été nommée au prix de la catégorie Governance & Service Award pour avoir entrepris une transformation numérique en tant que ville touristique célèbre. Avec des concepts et des technologies avancés, tels que le nuage et les mégadonnées, la ville d'Huangshan suit le principe du « partage de plateformes, de la co-construction de contenu et du partage des réalisations » pour accélérer l'élaboration de normes de ressources en données et pour améliorer la construction d'infrastructures municipales. Inspiré du cerveau de la ville d'Huangshan, le centre des opérations et de commande du « gouvernement numérique » a vu le jour. De plus, en mettant l'accent sur l'innovation dans les applications intelligentes d'analyse de mégadonnées pour la culture, le tourisme et la protection de l'environnement, la ville d'Huangshan facilite la transformation numérique de l'industrie de la culture et du tourisme.

Dans le domaine des villes intelligentes, Huawei utilise des jumeaux numériques pour coordonner la planification et la construction collaboratives de multiples plateformes techniques, comme le réseau 5G, le nuage, l'IA et les terminaux intelligents, ce qui permet la collaboration des services. Huawei travaille avec des partenaires pour créer des solutions multiscénarios, telles que les services gouvernementaux, la gouvernance sociale, les services publics, la civilisation écologique et les services économiques, pour répondre aux besoins diversifiés des villes relatifs au développement et aider les clients à mettre au point les jumeaux numériques des villes intelligentes afin d'améliorer la concurrence globale. À ce jour, Huawei a fourni des solutions de ville intelligente à plus de 200 villes dans plus de 40 pays.

