Des changements surviennent dans la direction de Mindtree après des changements de contrôle

WARREN, New Jersey et BANGALORE, Inde, 8 juillet 2019 /PRNewswire/ -- Mindtree, une entreprise mondiale de services technologiques et de transformation numérique, a annoncé que Krishnakumar Natarajan, président exécutif, N S Parthasarathy, vice- président exécutif et directeur de l'exploitation et Rostow Ravanan, PDG et directeur général ont présenté leur démission en tant que membres du Conseil d'administration de Mindtree Ltd et en tant que salariés de l'entreprise. Ils resteront membres du Conseil d'administration jusqu'au 17 juillet 2019 et comme salariés conformément à leur contrat de travail afin d'assurer une transition en douceur. Par ailleurs, ils ont, avec les autres fondateurs de l'entreprise, demandé à celle-ci de les retirer du statut de promoteurs en vertu des lois applicables.

L'entreprise annoncera une nouvelle équipe de direction au moment voulu.

« Mindtree a réalisé des performances exceptionnelles pour toutes nos parties prenantes au cours de vingt dernières années grâce à sa stratégie différenciée et à sa culture hors pair. Nous exprimons notre gratitude à tous nos clients, 'esprits Mindtree' et intervenants externes pour le soutien indéfectible qu'ils nous ont apporté tout au long de ce parcours », a déclaré Krishnakumar Natarajan, président exécutif de Mindtree. « Nous souhaitons le meilleur à la nouvelle équipe dirigeante de Mindtree. »

À propos de Mindtree

Mindtree [NSE : MINDTREE] est une entreprise mondiale spécialisée en conseils et services technologiques, qui aide ses clients dans 17 pays à gagner en agilité commerciale, en compétitivité et en croissance. Nous tirons parti de la puissance de la prestation continue, de notre expertise numérique, de notre connaissance du secteur et de la recherche sur les technologies émergentes pour accroître l'efficacité et favoriser l'innovation commerciale pour nos quelque 349 clients.

Mindtree est sans cesse considérée comme l'un des meilleurs environnements de travail. Cela reflète nos « esprits Mindtree » pleins d'initiative, collaboratifs et impliqués qui incarnent la culture du succès à la base de notre engagement à l'égard de l'excellence, de l'innovation et de la création conjointe.

Pour en savoir plus sur nous, veuillez visiter www.mindtree.com ou nous suivre sur @Mindtree_Ltd

