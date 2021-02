Des œuvres d'art médiatique inspirées du « mouvement » des samouraïs et des ninjas du Japon, seront exposées à partir du 9 février à l'Aéroport international de Chubu Centrair

L'Agence pour les affaires culturelles présente « CULTURE GATE to JAPAN »

AICHI, Japon, le 16 févr. 2021 /CNW/ - Le 9 février 2021, l'Agence pour les affaires culturelles a inauguré une nouvelle exposition d'art à l'Aéroport international de Chubu Centrair dans le cadre du projet culturel « CULTURE GATE to JAPAN ». Les œuvres du vidéaste SHIGETA Yusuke seront les premières à être exposées. Le 26 février, les œuvres d'une deuxième collaboration, le groupe de création EUPHRATES, seront ajoutées à l'exposition. Ces deux collections seront exposées à l'aéroport ainsi que sur le Web, dans le but de promouvoir les attraits de la culture japonaise et de la faire connaître dans le monde.

〈Aperçu de l'événement à l'Aéroport international de Chubu Centrair〉

Le thème de l'exposition à l'Aéroport international de Chubu Centrair est "MOUVEMENT". Deux groupes d'artistes présenteront des œuvres inspirées du mouvement des anciens guerriers japonais, les samurais et les ninjas.

Centrair dessert la région de Chubu au Japon, au cœur de la préfecture d'Aichi. Au cours de la période tumultueuse des « provinces en guerre » au Japon, entre la fin du quinzième et la fin du seizième siècles, la région abritait certains des samurais les plus célèbres qui aient jamais existé -- des hommes comme ODA Nobunaga, TOYOTOMI Hideyoshi et TOKUGAWA Ieyasu. La région compte de nombreux anciens châteaux et champs de bataille, dont le site de la bataille de Sekigahara en 1600, considérée comme l'une des batailles les plus décisives de l'histoire japonaise.

Les mercenaires clandestins de cette époque tumultueuse étaient les ninjas, souvent associés aux villes d'Iga dans la préfecture de Mie et de Koka dans la préfecture de Shiga. Les deux villes sont situées près de la région de Chubu.

EUPHRATES, un groupe de création participant à l'exposition, crée des expériences visuelles novatrices. Celles-ci découlent de recherches sur les méthodes qui sous-tendent les règles d'expression, y compris la forme et le mouvement. Leur installation met l'accent sur les signes que donnaient les ninjas en se livrant à des activités d'espionnage.

SHIGETA Yusuke, un autre artiste engagé dans le projet, crée des œuvres d'animation primitives avec de riches synopsis d'exposition en utilisant l'art des pixels. Il a recréé une scène célèbre montrant des samurais en plein combat dans le style des paravents pliables traditionnels. Inspiré par le mouvement dynamique des guerriers samouraïs, il dépeint maintenant cette scène en animé.

Durée : Les expositions seront présentées à compter des dates suivantes : 9 février (œuvres de SHIGETA)

27 février (œuvres par EUPHRATES)

Emplacement : Aéroport international de Chubu Centrair

Hall d'arrivée de l'aérogare 1

Droits d'entrée : Gratuit

Thème : MOUVEMENT : L'expression des mouvements des samurais et des ninjas du Japon

Titre : Sekigahara-Sansui-zu-Byobu (Paravent pliable des paysages peints de Sekigahara) SHIGETA Yusuke

Kehai no Hako (« A Box of Signs ») EUPHRATES

SHIGETA Yusuke EUPHRATES Artistes : Le groupe de création EUPHRATES

EUPHRATES est un groupe de création fondé en 2005 par des diplômés du laboratoire SATO Masahiko de l'Université Keio. Ses activités sont axées sur divers types de recherche. Partant de l'idée que les formes d'expression qui ressortent des travaux de recherche sont intrinsèquement fascinantes, le groupe s'engage dans le développement de nouveaux types de représentation et de conception médiatique par le biais d'images, d'animation, d'œuvres littéraires, d'expositions et plus encore. Parmi les plus récents projets, mentionnons la création d'images pour les programmes éducatifs de la NHK, dont PitagoraSwitch, 2355/0655, Kangaeru Karasu et Texico, ainsi que Me de Miru Sansu, un programme d'apprentissage visuel pour les enfants du primaire diffusé par Kyoiku Shuppan. Parmi les prix dignes de mention, mentionnons le Prix d'or de l'ADC de New York et le Prix « Yellow Pencil » de D&AD Awards.

Le vidéaste SHIGETA Yusuke

Né en 1981, SHIGETA Yusuke est un vidéaste qui monte des installations d'animation. Il se passionne pour les principes de l'imagerie. Ses activités mettent en lumière la façon dont les gens interagissent avec les images dans le monde numérique. Au cours des dernières années, la plupart de ses œuvres d'animation se sont concentrées sur des représentations pixelisées, dont bon nombre ont été présentées dans le cadre d'expositions et d'événements. Parmi les principaux prix qu'il a mérités, mentionnons la Sélection du jury dans la catégorie artistique au 16e Japan Media Arts Festival pour Pixel Forest et la Sélection du jury dans la catégorie artistique au 12e Japan Media Arts Festival pour Narrative Kinetics.

<À propos de CULTURE GATE to JAPAN >

En février 2021, l'Agence pour les affaires culturelles du gouvernement du Japon lancera un projet novateur de promotion culturelle appelé « CULTURE GATE to JAPAN ». Organisé dans sept aéroports du Japon ainsi qu'à la station du Tokyo International Cruise Terminal, des artistes et des créateurs du domaine des arts médiatiques exposeront des œuvres d'art inspirées de la culture propre à chaque région. Leur objectif sera de faire connaître la culture japonaise et ses attraits au sens large.

En raison de l'incidence du nouveau coronavirus à l'échelle mondiale, il est difficile de rencontrer de nouvelles personnes et de faire l'expérience de nouvelles cultures en personne. Cependant, cela ne devrait pas interrompre les échanges artistiques, idéologiques et culturels. Dans le cadre de ce projet, nous espérons continuer à offrir au public du monde entier le même sentiment d'émerveillement et de joie que l'on éprouve au contact d'une nouvelle culture.

Organisateurs : Agence pour les affaires culturelles, gouvernement du Japon

Site Web officiel : https://culture-gate.jp/

Exposition à l'aéroport international de Chubu Centrair : https://culture-gate.jp/ja/exhibition/motion

SOURCE Agency for Cultural Affairs, Government of Japan CULTURE GATE to JAPAN Initiative