Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’258 0.3%  SPI 18’736 0.3%  Dow 50’063 0.8%  DAX 24’158 -1.2%  Euro 0.9139 -0.1%  EStoxx50 5’848 -1.5%  Gold 4’566 -1.9%  Bitcoin 63’251 -0.5%  Dollar 0.7848 0.2%  Öl 108.0 2.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Adecco1213860Partners Group2460882Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Commodities im Fokus: So bewegen sich Öl & Co. am Mittag
Stellantis-Aktie tiefer: Milliardeninvestition in E-Auto-Produktion in Wuhan
NEL ASA-Aktie steigt deutlich - Analysten bleiben dennoch vorsichtig
Apple-Aktie sinkt: Trump vor China-Reise mit Millionen-Investition in Apple
Virgin Galactic-Aktie dennoch leichter: Verluste eingedämmt, Umsatzziel erreicht
Suche...
eToro entdecken
15.05.2026 13:09:36

Dertour-Suisse-Chefin: Nur vorübergehender Knick durch Iran-Krieg

Zürich (awp) - Der Iran-Krieg hat beim Reisekonzern Dertour Suisse nur zu einem vorübergehenden Rückgang bei den Buchungen gesorgt. Seit Mai geht es wieder aufwärts. Im laufenden Jahr will der Branchenprimus nach der Übernahme des Konkurrenten Hotelplan erstmals die Milliardengrenze beim Umsatz knacken.

Der grösste Schweizer Reiseveranstalter sei mit einem ordentlichen Plus ins Jahr 2026 gestartet, sagt Dertour-Suisse-Chefin Stephanie Schulze zur Wiesch in einem Interview mit der Nachrichtenagentur AWP. Dann habe der Ausbruch des Iran-Kriegs Ende Februar für einen Rückschlag gesorgt: Es habe eine Welle an Umbuchungen und Stornierungen gegeben. Viele Kunden hätten ihre Reisen auf den Herbst oder gar auf das nächste Jahr verschoben.

"Dieser Effekt war im März und April spürbar. Die Buchungen lagen in beiden Monaten kumuliert im einstelligen Prozentbereich unter dem Vorjahr", sagt Schulze zur Wiesch.

Leute wollen reisen

"Insgesamt ist die Reiselust aber ungebrochen", sagt Schulze zur Wiesch. So sei es seit Mai zu einer deutlichen Erholung gekommen. Bei den Reiseveranstaltern von Dertour Suisse lägen die Buchungen über dem Vorjahresniveau, vor allem für den Herbst. Dies treffe sogar für die Ziele im Indischen Ozean zu, die stark gelitten hätten.

"Die Gewinner sind Destinationen im Westen wie die Kanarischen Inseln, Portugal oder Italien. Diese haben eine stärkere Nachfrage als im Vorjahr", sagt die Dertour-Suisse-Chefin.

Auf der Verliererseite seien die vom Krieg unmittelbar betroffenen Destinationen am Persischen Golf wie Dubai, die Malediven oder die Seychellen. "Und im östlichen Mittelmeer leiden die Türkei und Ägypten, obwohl sie sichere Reiseländer sind", sagt die Dertour-Suisse-Chefin.

(Den vollständigen Text lesen Sie auf dem AWP Premium-Dienst.)

jb/

In eigener Sache

Trading Signals: Logitech: Die Richtung stimmt

Der Hardwarehersteller hat überzeugende Zahlen vorgelegt und möchte das operative Momentum beibehalten. An der Börse ist Logitech zwar zunächst an einem technischen Widerstand gescheitert - die Chance auf den Ausbruch nach oben ist aber intakt.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Finanzielle Bildung vorantreiben

Auf der grössten Anlegermesse Europas sprechen wir mit Lisa Osada über ihren Weg als Finfluencerin, die Bedeutung von finanzieller Bildung und ihre persönliche Investmentstrategie. Frisch ausgezeichnet als Finfluencerin des Jahres gibt sie spannende Einblicke in ihr Depot und ihre Herangehensweise an den Vermögensaufbau.

Finanzielle Bildung beginnt früh: Warum Sparroutinen wichtiger sind als perfekte Aktienauswahl

Inside Trading & Investment

09:27 Marktüberblick: Anleiherenditen im Fokus
09:13 SMI wenig verändert erwartet
06:16 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Schwächere Tendenz
13.05.26 Europas Rüstungssektor zwischen Rekordzahlen und Korrektur
12.05.26 Julius Bär: 10.80% p.a. JB Multi Barrier Reverse Convertible (50% European) mit Lock-In auf Micron Technology Inc, Advanced Micro Devices Inc, QUALCOMM Inc
12.05.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Amrize, Geberit, Sika
11.05.26 Finanzielle Bildung beginnt früh: Warum Sparroutinen wichtiger sind als perfekte Aktienauswahl
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’822.69 19.87 STCBFU
Short 14’080.21 13.98 SYGBMU
Short 14’623.40 8.87 SY0BOU
SMI-Kurs: 13’258.14 15.05.2026 13:03:43
Long 12’738.48 19.87 BSUR4U
Long 12’453.18 13.98 S69BJU
Long 11’941.69 8.99 SNLBQU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

SAP SE-Aktie: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) vergibt Bewertung mit Buy
Bitcoin-Schock? Michael Saylor stellt Tabu bei Strategy infrage
TecDAX-Papier AIXTRON SE-Aktie: Diese Dividendenzahlung sieht AIXTRON SE für Anleger vor
Freundlicher Handel in New York: Dow Jones notiert zum Handelsende im Plus
Dow Jones aktuell: Dow Jones verbucht zum Ende des Mittwochshandels Verluste
Neue Exportgenehmigungen treiben NVIDIA an - Aktie mit neuem Rekordhoch
Aktien Schweiz Vorbörse: Freundlich mit Zurich im Fokus
Weg von NVIDIA-, Micron-Aktie & Co: Infrastrukturanbieter als neue KI-Gewinner?
SMI im Plus -- DAX mit Verlusten -- Asiens Börsen mehrheitlich tiefer
Siemens-Aktie mit Rekordhoch: Übernahmepläne und Analystenlob treiben die Aktie

Top-Rankings

Aktien Empfehlungen KW 26/20: Analysten raten zum Verkauf
Diese Aktien stehen auf den Verkaufslisten der Experten in KW 26/20. Immer aktuell im wöchentlichen Aktien Top-Ranking und exklusiv bei finanzen.ch
Bildquelle: Lightspring / Shutterstock.com
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. ...
Bildquelle: Lightspring / Shutterstock.com
KW 19: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.