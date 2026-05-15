Dertour-Suisse-Chefin: Nur vorübergehender Knick durch Iran-Krieg

Zürich (awp) - Der Iran-Krieg hat beim Reisekonzern Dertour Suisse nur zu einem vorübergehenden Rückgang bei den Buchungen gesorgt. Seit Mai geht es wieder aufwärts. Im laufenden Jahr will der Branchenprimus nach der Übernahme des Konkurrenten Hotelplan erstmals die Milliardengrenze beim Umsatz knacken.

Der grösste Schweizer Reiseveranstalter sei mit einem ordentlichen Plus ins Jahr 2026 gestartet, sagt Dertour-Suisse-Chefin Stephanie Schulze zur Wiesch in einem Interview mit der Nachrichtenagentur AWP. Dann habe der Ausbruch des Iran-Kriegs Ende Februar für einen Rückschlag gesorgt: Es habe eine Welle an Umbuchungen und Stornierungen gegeben. Viele Kunden hätten ihre Reisen auf den Herbst oder gar auf das nächste Jahr verschoben.

"Dieser Effekt war im März und April spürbar. Die Buchungen lagen in beiden Monaten kumuliert im einstelligen Prozentbereich unter dem Vorjahr", sagt Schulze zur Wiesch.

Leute wollen reisen

"Insgesamt ist die Reiselust aber ungebrochen", sagt Schulze zur Wiesch. So sei es seit Mai zu einer deutlichen Erholung gekommen. Bei den Reiseveranstaltern von Dertour Suisse lägen die Buchungen über dem Vorjahresniveau, vor allem für den Herbst. Dies treffe sogar für die Ziele im Indischen Ozean zu, die stark gelitten hätten.

"Die Gewinner sind Destinationen im Westen wie die Kanarischen Inseln, Portugal oder Italien. Diese haben eine stärkere Nachfrage als im Vorjahr", sagt die Dertour-Suisse-Chefin.

Auf der Verliererseite seien die vom Krieg unmittelbar betroffenen Destinationen am Persischen Golf wie Dubai, die Malediven oder die Seychellen. "Und im östlichen Mittelmeer leiden die Türkei und Ägypten, obwohl sie sichere Reiseländer sind", sagt die Dertour-Suisse-Chefin.

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