SMI 12'192 -0.2%  SPI 16'919 -0.2%  Dow 45'637 0.2%  DAX 23'936 -0.4%  Euro 0.9364 0.0%  EStoxx50 5'368 -0.5%  Gold 3'405 -0.4%  Bitcoin 88'167 -2.3%  Dollar 0.8026 0.2%  Öl 68.2 -0.1% 
29.08.2025 12:30:36

Dertour-Gruppe hat Kauf von Hotelplan vollzogen

Zürich (awp) - Drei Tage nach dem grünen Licht der Eidgenössischen Wettbewerbskommission Weko hat der Reisekonzern Dertour den Kauf seines Konkurrenten Hotelplan von der Migros vollzogen. Das Schweizer Geschäft wird zusammengefasst. Damit kommen die Marken Hotelplan und Kuoni unter ein Dach.

Die Pauschal-, Städte-, Rund- und Geschäftsreisen der Hotelplan Group würden das Portfolio von Dertour Suisse erweitern, teilte der deutsche Konzern am Freitag in einem Communiqué mit. Davon ausgenommen ist der Hotelplan-Ferienhausanbieter Interhome, der von der Berliner Hometogo gekauft wurde.

Für die Kunden der Hotelplan Group habe der Vollzug der Übernahme keinerlei Auswirkungen: Die Angebote der Marken blieben erhalten, hiess es: "Alle gebuchten Reisen werden wie geplant durchgeführt und sämtliche Angebote sind für jeden gewünschten Reisetermin buchbar."

Auch alle Reisebüros würden weitergeführt. "Unser Bekenntnis zur persönlichen Beratung und dem Filialgeschäft steht", erklärte Dertour-Zentraleuropa-Chef Ingo Burmester.

Dertour mit grossem Abstand Nummer 1

Die Migros hatte Mitte Februar die Veräusserung des grössten Teils der Hotelplan-Gruppe an den deutschen Reiseveranstalter Dertour angekündigt. Als Grund nannte der Detailhandelsriese, dass das Reisegeschäft nicht mehr zur Strategie passe. Die Migros will sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren und hat neben Hotelplan auch noch eine Reihe von anderen Geschäften verkauft oder geschlossen.

Über den Verkaufspreis von Hotelplan war Stillschweigen vereinbart worden. Dertour führt in der Schweiz unter anderem die Marken Helvetic Tours und Kuoni. Gemeinsam betreiben beide Unternehmen hierzulande über 150 Reisebüros.

Mit der Hotelplan-Übernahme kann Dertour den Abstand auf Tui Suisse weiter ausbauen. Die Hotelplan-Gruppe hat 2024 einen Umsatz von 1,78 Milliarden Franken erzielt und einen Betriebsgewinn von 23 Millionen Franken gemacht.

Integration beginnt

"Der Zusammenschluss ist nach Monaten intensiver Vorbereitung nun rechtlich vollzogen", äusserte sich Christoph Debus, CEO Dertour Group. Nun beginne das schrittweise Zusammenführen der Strukturen und Abläufe beider Unternehmen.

Die operativen Geschäftseinheiten in der Schweiz werden der Dertour Suisse zugeordnet. Die Leitung übernimmt Dertour-Suisse-Chefin Stephanie Schulze zur Wiesch. Hotelplan-Gruppen-Chefin Laura Meyer werde das Unternehmen Ende September verlassen.

Führungsteam je zur Hälfte von Dertour und Hotelplan

Das zwölfköpfige Schweizer Managementteam werde zu gleichen Teilen aus Führungspersonen der Hotelplan Group und Dertour Suisse bestehen. Die Rolle des Finanzchefs wird auf die beiden Co-CFO Olivier Weiss (bisher CFO Dertour Suisse) und Björn Eckardt (bisher CFO Hotelplan Suisse) aufgeteilt.

Verantwortlich für die Integration der Hotelplan-Gruppe in den Dertour-Konzern sei der bisherige Finanzchef und stellvertretende CEO der Hotelplan Group, Markus Glesti. Er werde in den nächsten zwölf Monaten die Integration der Hotelplan Group in die jeweiligen Ländergesellschaften leiten und für Kontinuität in dieser Übergangsphase sorgen, hiess es.

Denn neben der Zusammenführung des Schweizer Geschäfts wird das Auslandsgeschäft von Hotelplan auf die jeweiligen Ländergesellschaften von Dertour aufgeteilt.

Die Gruppenfunktionen werden in die Dertour Suisse integriert. Damit setze Dertour Group weiterhin auf starke lokale Marken, um die länderspezifischen Bedürfnisse und Präferenzen von Reisenden zu befriedigen. Auch die IT und die Buchungssysteme werden zusammengelegt.

Weitere Hotelplan-Kader gehen

Ausser Hotelplan Gruppen-Chefin Laura Meyer nehmen noch andere Top-Kader den Hut: So hat Konzernleitungsmitglied und Hotelplan Suisse-CEO Nicole Pfammatter sich entschieden, ihre Funktion per Ende September abzugeben. Ebenfalls dann werden die Konzernleitungsmitglieder Torge Petersen und Joe Ponte das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen.

Zudem wird Hotelplan-Kommunikationschefin Muriel Wolf Landau den Integrationsprozess in ihrer Funktion als Director of Communications noch in den kommenden sechs Monaten begleiten und dann ausscheiden.

jb/to

