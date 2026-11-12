Dermata Therapeutics vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Dermata Therapeutics lud am 10.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei -0.55 USD. Ein Jahr zuvor waren -1.650 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.ch