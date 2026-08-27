Dermapharm: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Dermapharm gab am 25.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.47 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.390 EUR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 285.2 Millionen EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 272.2 Millionen EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch