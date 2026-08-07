Derayah Financial Company Registered stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Derayah Financial Company Registered hat am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.42 SAR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.440 SAR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17.10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 205.0 Millionen SAR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 240.0 Millionen SAR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch