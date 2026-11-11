Derayah Financial Company Registered gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Derayah Financial Company Registered liess sich am 09.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Derayah Financial Company Registered die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurden 0.43 SAR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Derayah Financial Company Registered 0.410 SAR je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 241.0 Millionen SAR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2.35 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Derayah Financial Company Registered einen Umsatz von 235.5 Millionen SAR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch