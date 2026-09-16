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16.09.2026 17:09:49

Der Kanzler bei Rheinmetall: Mehr Jobs, Aufträge und eine rätselhafte Demo

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Der Rheinmetall-Standort in Wien soll ausgebaut werden. Bundeskanzler Stocker betont die Wichtigkeit der Rüstungsindustrie. Kritik kommt von der NGO AttacWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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