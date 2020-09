Der Bezirk Nan'an: Landschaftlich reizvoll präsentiert dieser Ort die Schönheit von Chongqing

CHONGQING, China, 12. September 2020 /PRNewswire/ -- Hören Sie sich den Pfiff an, mit dem die Öffnung des chinesischen Binnenlandes signalisiert wird; geniessen Sie den Schlager, der die 5.000-jährige Geschichte der chinesischen Liebe besingt; lesen Sie die Zeitung, die die turbulenten Zeiten der 1940er Revue passieren lässt... Im Rahmen des "Chongqing Showcase 2020" fand am Sept. 10 eine Livestreaming-Kampagne zur Förderung des lokalen Tourismus und kultureller Produkte im Bezirk Nan'an in der westchinesischen Gemeinde Chongqing statt.

Zwölf Online-Plattformen beteiligten sich mit vielen faszinierenden Momenten und beeindruckten die Zuschauer mit der Natur- und Stadtlandschaft des Bezirks und präsentierten ebenfalls die neonbeleuchtete Nachtansicht, wie die Werbeabteilung des Bezirks Nan´an bekanntgab.

Der Bezirk Nan'an liegt im Süden des Jangtse-Flusses und zentral in Chongqing. Na´an ist der Ort mit dem höchsten Unterhaltungsfaktor im Landesteil und somit attraktiv für Produktion, Lebensstil und Ökologie - Menschen leben gerne dort, sind dort wirtschaftlich gerne tätig, reisen dort gerne hin und lassen sich qualitativ unterhalten. Der Berg, der Fluss, die Insel und die Stadt haben den Reiz des Zeitlosen, der kulturellen Reichhaltigkeit und bezaubern einfach.

Der Bergpark der Stadt Nanshan: Ein Bergpanorama sondergleichen

Die spektakulärste Nachtszene der Welt befindet sich in Yuzhou, wo fast die ganze Nacht über Tausende von Lichtern brennen. Chongqing fasziniert mit Bergen und Flüssen, Nanshan mit einer vielfältigen Gebirgslandschaft. Nanshan bietet das beste Städtepanorama. So wird dort die Dayukultur, das religiöse Erbe, die Gastronomie und die Blumenkultur zu einem intensiven Erlebnis. Die Berge haben dort einen nahezu symbolischen Wert. Der Besucher lässt sich einnehmen von Sommerblumen, Kriegsrelikten und religiöser Kultur.

Changjiahui, landschaftlich reizvoll und der Ort für Wasserspass

Betrachtet man jeden Kulturreisenden als eine Perle, so ist das landschaftlich reizvolle Gebiet Changjiahui im Kerngebiet von Chongqing eine schillernde Perlenkette.

Ein Spaziergang entlang Nanbin Road führt durch Geschichte, Modernität, Mode, Trend, Ruhe und Leidenschaft. All das - auch wenn zuweilen widersprüchlich - vermittelt einen Überfluss an Harmonie, die auf den Betrachter einströmt und ihn mit vielen Akzenten verwöhnt.

Die Insel Guangyang: Der Fluss Jangtse und die Ökologie von Chongqing

Die Insel Guangyang bietet auch dem Einheimischen das Erlebnis des Flusses Jangtse. Ebenso präsentiert sich die Insel als ökologisches Aushängeschild Chongqings. Grüne Berge, schöne Gewässer, üppige Wälder, fruchtbares Ackerland, saubere Seen und grüne Wiesen - auf 12 km Inselrundgang wird all dies zum unvergesslichen Naturabenteuer. Ebenso begegnet man sechs Präsentationsstandorten für ökologische Wiederherstellung.

Nan'an: eine Stadt zum Wohlgefallen Einheimischer und von Besuchern

Wunderschön landschaftlich präsentiert sich Nan´an und will sich gleichermassen attraktiv für Produktion, Lebensstil und Ökologie bewähren - Menschen leben gerne dort, sind dort wirtschaftlich gerne tätig, reisen dort gerne hin und lassen sich qualitativ unterhalten.

Die optimale Geographie des Bezirks machen Nan'an zu einem guten Ort,

das Bergpanorama, den Jangtse-Fluss und nächtliche Szenerien unvergesslich zu erleben. Der Bezirk heisst Besucher aus aller Welt willkommen, bedient sie mit vielfältigen Reiseerlebnissen und kombiniert Natur und Stadt.

Der Bezirk Nan'an: Beeindruckend und kulturell - ein unbedingtes Erlebnis der Schönheit Chongqings.

Weitere Informationen finden Sie hier: http://www.cqna.gov.cn/.