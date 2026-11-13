Denyo: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Denyo hat am 12.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 42.95 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 55.41 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 18.16 Milliarden JPY gegenüber 17.76 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch