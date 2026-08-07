Denyo gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Denyo gab am 06.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Denyo hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 82.85 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 23.66 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 16.79 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 19.16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.09 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch