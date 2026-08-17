DENTSU: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

DENTSU hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.15 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -2.130 USD je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3.53 Prozent auf 2.26 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte DENTSU 2.34 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch