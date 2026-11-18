DENTSU hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.16 USD gegenüber 0.320 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 2.20 Milliarden USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1.87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.24 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch