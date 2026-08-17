Dentsu gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Dentsu äusserte sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 23.59 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren -307.870 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6.34 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 360.22 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 338.74 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch