DENTIUM stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

DENTIUM hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1613.19 KRW. Im Vorjahresviertel hatte DENTIUM 554.00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8.62 Prozent auf 89.35 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 82.25 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch