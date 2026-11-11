DENTIUM öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

DENTIUM hat am 10.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

DENTIUM vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 921.05 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 463.00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 78.28 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 0.08 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 78.22 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch