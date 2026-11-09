Denta Water and Infra Solutions: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Denta Water and Infra Solutions hat sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 4.92 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 7.09 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6.79 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 692.2 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 742.7 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch