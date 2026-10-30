Denso informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Denso äusserte sich am 29.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Denso hat ein EPS von 0.13 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0.130 USD auf dem gleichen Niveau gelegen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2.72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 12.12 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren 12.46 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch