Densan System präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Densan System hat am 12.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 57.18 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 40.47 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Densan System hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 17.66 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5.53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 16.73 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch