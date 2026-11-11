Densan System: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Densan System stellte am 10.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 57.54 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 91.96 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16.77 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 6.39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17.91 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch