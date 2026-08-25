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25.08.2026 18:06:36

Denner-Marketingchef Raphael Werner nimmt den Hut

Zürich (awp) - Beim Migros-Discounter Denner kommt es zu einem weiteren prominenten Abgang. Marketingchef Raphael Werner verlässt das Unternehmen nach rund zwei Jahren, wie er in einem Interview mit dem Branchenportal persönlich.com vom Dienstag sagte.

Erst vergangene Woche war er von der Marketingbranche zum "CMO of the Year" gekürt worden. Nun sei der richtige Zeitpunkt für eine neue berufliche Herausforderung gekommen, sagte Werner. Wohin es ihn zieht, liess er offen. Politische Gründe für seinen Entscheid schloss er ausdrücklich aus.

Der Abgang reiht sich in mehrere Wechsel an der Denner-Spitze ein. Ende April trat CEO Torsten Friedrich nach gut einem Jahr wegen unterschiedlicher Vorstellungen über die Strategie bei der Migros-Tochter zurück. Im Juni kündigte auch Verkaufschef Christian Staub seinen Abschied an. Bereits 2025 hatte Einkaufschef Sascha Göbels das Unternehmen verlassen.

Denner befindet sich derzeit in einem Umbau. Das Unternehmen holte dafür im Juni eigens einen Leiter Transformation in die Geschäftsleitung.

Der abtretende Marketingchef Werner verantwortete bei Denner zuletzt unter anderem auch Aktionen, das Digitalgeschäft und die Kundenanalysen. Für Aufmerksamkeit sorgte der Discounter unter seiner Führung unter anderem mit dem Sponsoring der Eishockey-WM, einem Kurzfilm zur Fussball-WM und einer Kampagne, bei der Denner das Schweizer Kreuz aus dem Logo des Konkurrenten Lidl aufgriff.

to/jb

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