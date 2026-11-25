Zürich (awp) - Petra Weigert übernimmt per 1. Februar 2027 die Leitung Human Resources beim Schweizer Discounter Denner. Sie wird damit auch Mitglied der Geschäftsleitung, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.

Weigert verantwortet seit 2024 den Personalbereich von Migrolino. Zuvor leitete sie während mehr als zehn Jahren den Personalbereich des Immobilienunternehmens Swiss Prime Site. Weitere berufliche Stationen waren ABB, Mercedes-Benz und KPMG.

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