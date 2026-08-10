Denkyosha veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Denkyosha hat am 07.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -51.55 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Denkyosha ein EPS von -34.020 JPY in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11.41 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 13.78 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 12.37 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch