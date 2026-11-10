Denkyosha hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Denkyosha äusserte sich am 09.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Denkyosha hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4.77 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6.14 JPY je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat Denkyosha 13.04 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5.73 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 12.33 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch