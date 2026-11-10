Denka: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Denka hat am 09.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 47.43 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal -12.760 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8.88 Prozent auf 111.74 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 102.63 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch