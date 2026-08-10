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10.08.2026 06:37:00
Denka veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Denka hat am 07.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 32.98 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Denka 58.04 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Denka im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3.09 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 96.98 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 94.07 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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