Denka präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Denka hat am 09.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 0.15 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0.040 USD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0.79 Prozent auf 701.7 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 696.2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch