Denison Mines legte Quartalsergebnis vor

Denison Mines hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurden 0.03 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Denison Mines 0.010 CAD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 43.75 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 0.7 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.3 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch