Denis Chem Lab stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Denis Chem Lab hat am 04.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.41 INR gegenüber 1.60 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Denis Chem Lab hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 393.5 Millionen INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 14.77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 461.7 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch