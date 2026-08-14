Denis Chem Lab: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Denis Chem Lab hat am 13.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1.47 INR, nach 1.78 INR im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat Denis Chem Lab im vergangenen Quartal 440.0 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1.67 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Denis Chem Lab 432.8 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch