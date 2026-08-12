Denali Capital Acquisition A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Denali Capital Acquisition A hat sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.02 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.140 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.ch