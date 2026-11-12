DeNA veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

DeNA veröffentlichte am 10.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0.15 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.360 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 12.59 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 245.6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 281.0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch