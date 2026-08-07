DeNA stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

DeNA hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 333.13 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 100.54 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 37.17 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 10.93 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 41.73 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch