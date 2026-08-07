DeNA: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

DeNA hat sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS wurde auf 1.05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.350 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat DeNA im vergangenen Quartal 233.2 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 19.19 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DeNA 288.6 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch