Demande de prêt au titre du CUEC offerte à la TD le 9 avril

À partir du 9 avril, les clients admissibles des Services bancaires aux entreprises TD peuvent demander un Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC) en ligne au www.td.com/aideauxentreprises.

TORONTO, le 8 avril 2020 /CNW/ - La TD comprend la pression financière que la pandémie de COVID-19 fait subir aux gens du Canada et à leurs entreprises. Cette crise sanitaire mondiale a placé les Canadiens et les Canadiennes dans une situation sans précédent, comme bien des gens aux quatre coins du globe. L'économie mondiale ralentit et, partout au Canada, les entreprises traversent une période difficile. Le commerce, les opérations et les activités de production ont été perturbés, ce qui a ajouté une autre source de stress dans la vie des employés. Les équipes des Services bancaires aux entreprises TD sont prêtes à épauler les entreprises canadiennes en ces temps difficiles.

À partir d'aujourd'hui, les clients admissibles des Services bancaires aux entreprises TD peuvent demander un Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC) en ligne au www.td.com/aideauxentreprises.

« Si votre entreprise est directement impactée par la COVID-19 et que, par conséquent, elle éprouve des difficultés financières, nous sommes là pour vous soutenir, déclare David Pinsonneault, vice-président à la direction, Services bancaires aux entreprises TD. Le gouvernement et la TD visent ensemble à offrir du soutien aux clients faisant face aux difficultés financières, opérationnelles et personnelles qui pourraient découler d'une situation de si grande ampleur. »

Le prêt associé au CUEC, consenti par l'intermédiaire de la TD, comprend ceci :

Un prêt de 40 000 $ sans intérêt (jusqu'au 31 décembre 2022) garanti par le gouvernement pour aider les entreprises à couvrir les coûts d'exploitation qu'elles ne peuvent pas reporter en cette période de COVID-19.





Une portion de 10 000 $ (25 %) du prêt de 40 000 $ sera admissible à une annulation complète de la dette si un montant de 30 000 $ est remboursé en entier au plus tard le 31 décembre 2022.





remboursé en entier au plus tard le 31 décembre 2022. Si le prêt n'est pas remboursé d'ici le 31 décembre 2022, il sera prolongé de trois ans à un taux d'intérêt annuel de 5 %.





Le prêt peut être remboursé à tout moment avant l'échéance, sans pénalité.

Les clients doivent être titulaires d'un compte-chèques d'entreprise actif en date du 1er mars et avoir versé de 50 000 $ à 1 000 000 $ en salaires. La liste complète des critères d'admissibilité et les modalités pourront être consultées en ligne dès demain au www.td.com/aideauxentreprises.

Nous collaborons aussi activement avec beaucoup de nos clients pour leur offrir des solutions flexibles qui les aideront à gérer cette situation difficile. Le soutien offert par les Services bancaires aux entreprises peut comprendre, au cas par cas, des programmes d'allègement personnalisés, des reports de versement sur les prêts et les lignes de crédit ainsi que l'accès à des fonds de roulement supplémentaires.

« Nous travaillons fort à trouver des solutions pour nos clients. Nous voulons qu'ils sachent que nous sommes là pour les aider et que nous nous concentrons sur ce qui est important pour eux », ajoute M. Pinsonneault.

Notons que les clients pourront uniquement faire leur demande en ligne. Nos directeurs des relations-clients, nos directeurs de comptes, les employés des succursales, nos Centre-conseils des Services bancaires aux PME et nos centres d'appels ne pourront pas aider à soumettre les demandes.

Plus d'information sera transmise au cours des prochaines semaines sur d'autres programmes fédéraux d'aide aux entreprises en période de COVID-19. Pour les dernières nouvelles, consultez le www.td.com/aideauxentreprises.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord d'après le nombre de succursales et elle offre ses services à plus de 26 millions de clients. Ces services sont regroupés dans trois principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services de détail au Canada, y compris TD Canada Trust, Financement auto TD au Canada, Gestion de patrimoine TD (Canada), Placements directs TD et TD Assurance; Services de détail aux États-Unis, y compris TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis, Gestion de patrimoine TD (États-Unis) et une participation dans TD Ameritrade; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 13 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 31 janvier 2020, les actifs de la TD totalisaient 1,5 billion de dollars canadiens. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

SOURCE Groupe Banque TD