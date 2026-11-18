Delwinds Insurance Acquisition A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Delwinds Insurance Acquisition A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.05 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -881.100 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.0 Millionen USD – ein Plus von 97.18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Delwinds Insurance Acquisition A 3.6 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch