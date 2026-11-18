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18.11.2026 06:37:00
Delwinds Insurance Acquisition A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Delwinds Insurance Acquisition A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Delwinds Insurance Acquisition A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.05 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -881.100 USD je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.0 Millionen USD – ein Plus von 97.18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Delwinds Insurance Acquisition A 3.6 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.ch
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