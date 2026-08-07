Deluxe legte Quartalsergebnis vor

Deluxe hat am 05.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.41 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.500 USD je Aktie generiert.

Mit einem Umsatz von 499.3 Millionen USD, gegenüber 521.3 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4.21 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch