Deluxe legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Deluxe hat am 04.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.28 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.740 USD je Aktie erzielt worden.

Deluxe hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 553.9 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2.53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 540.3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch