Deluxe Corp. Reports Rise In Q1 Bottom Line

(RTTNews) - Deluxe Corp. (DLX) reported earnings for its first quarter that Increases, from the same period last year

The company's earnings totaled $35.8 million, or $0.77 per share. This compares with $13.9 million, or $0.31 per share, last year.

Excluding items, Deluxe Corp. reported adjusted earnings of $48.7 million or $1.05 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 0.3% to $538.1 million from $536.5 million last year.

Deluxe Corp. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $35.8 Mln. vs. $13.9 Mln. last year. -EPS: $0.77 vs. $0.31 last year. -Revenue: $538.1 Mln vs. $536.5 Mln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 3.60 To $ 4.00 Full year revenue guidance: $ 1.985 B To $ 2.050 B