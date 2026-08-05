Deluxe Aktie 924134 / US2480191012
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05.08.2026 23:25:20
Deluxe Corp. Bottom Line Declines In Q2
(RTTNews) - Deluxe Corp. (DLX) revealed a profit for second quarter that Drops, from last year
The company's earnings came in at $19.1 million, or $0.41 per share. This compares with $22.4 million, or $0.50 per share, last year.
Excluding items, Deluxe Corp. reported adjusted earnings of $40.4 million or $0.87 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 4.2% to $499.3 million from $521.3 million last year.
Deluxe Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $19.1 Mln. vs. $22.4 Mln. last year. -EPS: $0.41 vs. $0.50 last year. -Revenue: $499.3 Mln vs. $521.3 Mln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 3.60 To $ 4.00 Full year revenue guidance: $ 2.095 B To $ 2.12 B
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