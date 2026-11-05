Delton Cables informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Delton Cables stellte am 03.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 14.46 INR. Im Vorjahresviertel waren 7.28 INR je Aktie erzielt worden.

Delton Cables hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.58 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 48.27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.41 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch