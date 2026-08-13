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13.08.2026 06:37:00
Delton Cables hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Delton Cables hat am 11.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Das EPS lag bei 8.79 INR. Im letzten Jahr hatte Delton Cables einen Gewinn von 3.57 INR je Aktie eingefahren.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Delton Cables in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 83.18 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2.86 Milliarden INR im Vergleich zu 1.56 Milliarden INR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.ch
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