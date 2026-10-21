Delta verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Delta präsentierte am 19.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 3.97 INR. Im Vorjahresquartal waren 0.940 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 12.81 Prozent auf 1.59 Milliarden INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.83 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch