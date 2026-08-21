Allianz Aktie 322646 / DE0008404005
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21.08.2026 11:48:56
Delta und Aeromexico gewinnen Rechtsstreit um gemeinsame Airline-Allianz
Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind
Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.Weiterlesen!
Nachrichten zu Allianz
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20.08.26
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 zeigt sich am Donnerstagnachmittag schwächer (finanzen.ch)
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19.08.26
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 letztendlich im Minus (finanzen.ch)
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18.08.26
|EQS-CMS: Allianz SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
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18.08.26
|EQS-CMS: Allianz SE: Release of a capital market information (EQS Group)
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17.08.26
|Allianz-Aktie: Jefferies & Company Inc. vergibt Bewertung mit Hold (finanzen.ch)
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14.08.26
|Allianz-Aktie: Neutral-Bewertung durch JP Morgan Chase & Co. (finanzen.ch)
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14.08.26
|DAX 40-Wert Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Allianz-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
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13.08.26
|Allianz-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. stuft Aktie mit Buy ein (finanzen.ch)
Analysen zu Allianz
|17.08.26
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.26
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|Allianz Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.08.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.08.26
|Allianz Sector Perform
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|17.08.26
|Allianz Hold
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|14.08.26
|Allianz Neutral
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|13.08.26
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|10.08.26
|Allianz Buy
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|Allianz Sector Perform
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|13.08.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|10.08.26
|Allianz Buy
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|07.08.26
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|15.07.26
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|29.06.26
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|26.05.26
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|13.05.26
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|Barclays Capital
|04.05.26
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|30.01.26
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|Barclays Capital
|17.08.26
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|10.08.26
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|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
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Börse aktuell - Live TickerSMI in Rot -- DAX etwas fester - 26'000-Punkte-Marke im Blick -- Asiens Börsen letztlich uneins
Am heimischen Aktienmarkt geht es abwärts. Der deutsche Leitindex zeigt sich ohne klare Richtung. Die Märkte in Fernost sind sich am Freitag nicht ganz einig.