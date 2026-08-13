Delta: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Delta hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei -7.93 INR. Ein Jahr zuvor waren 1.10 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.69 Milliarden INR – das entspricht einem Minus von 8.48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.84 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch